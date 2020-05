Pres. Avellino: “Siamo in attesa di decisioni ufficiali. Pronti a tornare in campo"

Intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, il presidente dell'Avellino Angelo Antonio D’Agostino ha parlato della situazione in Serie C: “L’Us Avellino 1912 è pronto ad affrontare qualsiasi evenienza seguendo le direttive federali. La nostra resta una posizione di attesa. Abbiamo recepito la volontà da parte della FIGC di riprendere l’attività sportiva e ora attendiamo di conoscere con precisione protocolli, tempi e modalità per la ripartenza. Ci attiveremo in modo definitivo quando avremo delle linee guida precise, tali da permetterci di capire quale sarà l’impatto delle nuove misure post covid sulla gestione ordinaria della società, in termini economici ma anche e sopratutto organizzativi. Ci faremo trovare pronti”.