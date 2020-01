Pres. Bari: "Venissero i tifosi a fare il mercato. Ci facciano lavorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tegola in casa Bari, con l'infortunio patito da Hamlili, che dopo il match contro la Viterbese ha riportato una frattura scomposta alla clavicola destra. Da questo aspetto, come riferisce Tuttosport, parte l'analisi del presidente Luigi DeLaurentiis ai microfoni di RadioBari: "Quando arriva il Bari le altre squadre si eccitano e giocarci contro non è mai facile. Domenica i nostri avversari hanno iniziato la partita in maniera molto aggressiva. Nell’episodio di Hamlili ho visto il giocatore della Viterbese entrare come una macchina da guerra, a 300 all’ora, contro il nostro ragazzo. Un bel problema. Hamlili per noi è un giocatore importante. Un suo sostituto in questa finestra di mercato? Vedremo. Come abbiamo detto prima della sosta metteremo mani al mercato per rinforzare la squadra. Laribi e Ninkovic? Vorrei prima portare a casa il risultato e poi parlarne. Questo è il mio stile".

E non manca una stoccata a chi gli contesta di non aver già chiuso alcune trattative: "Chi può dire che i nuovi acquisti potevano arrivare prima? Domande come queste sono incommentabili. Venissero i tifosi a fare il mercato… ci facciano lavorare".