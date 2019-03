Pres. Casertana: "Incasso domenica devoluto alla Fondazione Casamore"

© foto di Giuseppe Scialla

La Casertana rinnova l’iniziativa a sostegno di Fondazione Casamore che, a causa delle porte chiuse dello scorso 3 marzo, si era vista costretta a rinviare. Prorogata la lotteria di beneficenza a sostegno della Fondazione che aiuta i bambini che presentano malattie genetiche e/o disturbo del neurosviluppo, domenica 17 marzo in occasione di Casertana-Viterbese si arriverà finalmente al momento clou con l’estrazione dei vincitori dei 5 premi rossoblu: le due maglie autografate da Antonio Floro Flores e Antonio Zito e le tre macchine caffè personalizzate con i brand della Casertana FC.

Fino a sabato sarà possibile acquistare i tagliandi, dal costo minimo di 1 euro, presso il CASERTANA STORE. Domenica mattina saranno installati 2 stands di Casamore presso lo stadio ‘Pinto’: uno in viale Medaglie d’Oro e l’altro in via Laviano in prossimità del nuovo ingresso dei Distinti. Qui sarà possibile dare ancora il proprio contributo e prendere parte all’estrazione degli ambiti premi.

Un’iniziativa fortemente voluta dal presidente Giuseppe D’Agostino che, dopo aver incontrato nel pomeriggio odierno il presidente della Fondazione Alfonso Teti, ha deciso di rafforzare ulteriormente il proprio sostegno. “Doneremo l’incasso della partita Casertana-Viterbese alla Fondazione. Un motivo in più per esserci e dare una mano a chi ogni giorno opera per il bene di questi bambini e delle loro famiglie”. Ha commentato così il patron della Casertana FC.

Per lanciare un messaggio ancora più forte, i falchetti scenderanno in campo indossando uno speciale coprimaglia recante il marchio di Casamore