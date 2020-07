Pres. Lecco: "Per la rosa futura vogliamo trovare i ragazzi del territorio e valorizzarli"

Potenzia il settore giovanile il Lecco, che decide di ripartire dai baby talenti per sviluppare un progetto di medio-lungo respiro, che chiaramente coinvolgerà anche la prima squadra. Diverse le manovre già attuate, a cominciare dalla nomina di Paolo Spinelli, ex Inter e Folgore Caratese, come scouting a tutto campo per per le province di Como, Milano, Monza Brianza e Bergamo.

"Crediamo molto nel settore giovanile perché abbiamo già improntato la nostra rinascita sui ragazzi. Vogliamo coinvolgere i ragazzi e formarli per il futuro. Per farlo vogliamo trovare i ragazzi del territorio e valorizzarli. Inoltre stiamo cercando, tramite il diesse Fracchiolla, i migliori giovani che abbiano almeno già un campionato alle spalle di Serie C da fornire a mister D’Agostino e che possano aiutare anche i nostri, quelli della Berretti, a crescere", le parole del presidente Cristian Paolo Di Nunno, riprese da La Provincia di Lecco.