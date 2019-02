Pres. Olbia: "Cuneo in vita grazie alle scandalose anomalie del sistema"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Alessandro Marino, presidente dell'Olbia, ai canali ufficiali del club sardo ha commentato la sconfitta contro il Cuneo: "Non è nel nostro stile recriminare per sfortuna o incidenza delle direzioni di gara. Oggi faccio i complimenti ai miei giocatori per l’ottima prestazione e all’avversario per aver saputo tenere la concentrazione nonostante la situazione societaria deficitaria. Hanno vinto sul campo e quindi hanno meritato.

Il Cuneo è uno di quei club che rimane in vita grazie alle scandalose anomalie del nostro sistema. Se un club non paga i tesserati e non presenta una fideiussione regolare sta perpetrando una concorrenza sleale falsando in maniera plateale il campionato. E se quella giocata ieri può diventare una partita fantasma, vedere un nostro giocatore andare in ospedale con l'ambulanza per uno scontro di gioco è realtà. Per fortuna Marson sta bene, ma il rischio corso non si cancella.

Scendiamo in campo operando nel rispetto delle regole sia normative che gestionali e perseguendo la mission sociale e di categoria attraverso la valorizzazione dei giovani, mentre altre società allestiscono rose senza risorse aggirando le regole o generando voragini nei propri bilanci. Non c'è altro da aggiungere se non che fino a quando sarò consigliere di Lega mi batterò per provare a cambiare le cose.

Pensiamo a guardare avanti con fiducia perché mercoledì contro l’Alessandria ci aspetta una finale di Champions e starò vicino alla squadra e allo staff per sostenerli. Sono convinto che faremo una grande prova".