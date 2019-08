Pres. Olbia: "Niente aumento di risorse. Si pagherà in abbracci e sorrisi"

Quando mancano ormai poche ore all'avvio del campionato di Serie C, fa scalpore un tweet del presidente dell'Olbia Alessandro Marino, che sembra voler punzecchiare la nuova governance della Lega Pro. Questo il messaggio del numero uno gallurese: "Crescono la passione e l’impegno ma non le risorse a disposizione. Vorrà dire che si pagherà in abbracci e sorrisi 😉Buon campionato di #SerieC a tutti e #ForzaOlbia!".

