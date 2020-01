Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, il presidente dell'Olbia Alessandro Marino ha tracciato, tra le altre, un bilancio della sua esperienza alla guida dei galluresi, con nota su questo campionato: "Non è stato semplice dover coniugare la filosofia della valorizzazione dei giovani talenti alla conquista dei risultati sportivi. Abbiamo dovuto mettere in piedi, velocemente, un modello gestionale che si è rivelato innovativo e vincente nel permetterci di contemperare questi due aspetti: essere la squadra professionistica più giovane nell’ultimo triennio e allo stesso tempo essere competitivi per gli obiettivi. [...] Non pensavamo di dover soffrire così tanto, ma per come si è messo il girone di andata, quest’anno dobbiamo anzitutto pensare a mantenere la categoria. Una dote richiesta alle aziende solide è la capacità di calarsi con umiltà e dedizione nelle realtà che si devono affrontare. Anche e soprattutto in quelle non previste".