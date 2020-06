Pres. Pergolettese: "Obbligati a giocare contro la nostra volontà. Onoreremo le vittime"

Intervistato da TuttoC.com, il presidente della Pergolettese Massimiliano Marinelli ha anticipato i temi dello spareggio salvezza contro la Pianese, confermando che il club fosse contrario a scendere in campo: "Io ero contrario a far scendere la squadra in campo, ci hanno obbligato contro la nostra volontà. Siamo stati costretti a farlo, secondo me questi playoff e playout sono stati gestiti davvero male. O facciamo tutte le undici partite che mancano alla fine oppure si doveva cristallizzare il campionato e chiuderlo per pandemia. Mi hanno obbligato e sinceramente non volevo per rispetto dei morti di Crema e della società. Non ultimo il nostro allenatore Albertini è stato sostituito da Contini perché ha dei problemi di salute in conseguenza al Covid e comunque anche lui ha affrontato importanti lutti avendo perso la sorella e la suocera. Non era giusto far scendere in campo squadre come noi colpite così dal Coronavirus. Ne abbiamo preso atto, onoreremo le vittime giocandocela sul campo mantenendo la Serie C".