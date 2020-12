Pres. Potenza: "Spero nella svolta: Capuano non era il problema. Restio ai cambi in panchina"

Patron Salvatore Caiata allontana le voci del possibile esonero: almeno per il momento, infatti, Eziolino Capuano rimarrà saldo alla guida del Potenza. A confermarlo, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport - ed. Puglia & Basilicata, è lo stesso numero uno dei lucani: "Se c’è stata la svolta? Me lo auguro, ma dovremo dimostrarlo a gennaio. Ci ritroveremo il 2, servirà essere uniti per tirarci fuori dai guai. L’allenatore non era il problema e io sono sempre molto restio a cambiare. Mancavano i risultati, ma non la qualità delle prestazioni e l’impegno dei giocatori".