Pres. Rimini: "Ci sono presupposti per derogare la cassa integrazione anche ai calciatori"

vedi letture

Che il calcio sia un'azienda è ormai noto a tutti, e la situazione di emergenza italiana sta ovviamente colpendo anche i club calcistici. Con il presidente del Rimini Giorgio Grassi che, come riferisce il Corriere dello Sport, prova a mettere in risalto un aspetto fondamentale che possa garantire la sopravvivenza delle società soprattutto nelle categorie minori: "Penso che ci siano i presupposti per poter derogare la cassa integrazione straordinaria anche per la categoria dei calciatori professionisti, almeno per quelli di Serie C. Le società della terza serie in questi anni hanno dato tanto alle casse dello Stato e sarebbe cosa buona poter ricevere qualcosa in cambio in un momento tanto delicato. Magari interrompendo anche il pagamento di tasse e contributi. Il calcio italiano è in difficoltà da tempo e una riforma dei campionati non è più rinviabile. Auspico una nuova costituente in grado di rimodulare i campionati e scrivere nuove regole, uguali per tutti".