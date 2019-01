Pres. V. Francavilla: "Non ci saranno cessioni eccellenti"

Intervistato dai colleghi di TuttoCalcioPuglia.com, il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì analizza il buon momento della formazione pugliese, reduce da cinque risultati utili consecutivi: "Sicuramente gli ultimi risultati lasciano ben sperare. Soprattutto il fatto di aver fatto bene nelle ultime sette gare, comprese quelle contro Catania e Catanzaro, dove abbiamo perso rispettivamente a causa di un rigore e con un tiro dalla distanza. Credo il lavoro del mister stia dando i suoi risultati. L’esonero di un tecnico è una sconfitta per tutti, in primis per la società che lo aveva scelto e ci aveva puntato. Ma quando ci sono da prendere decisioni, bisogna farlo. E oggi dico che Trocini sta lavorando bene, i risultati stanno arrivando e la scelta ci sta premiando. Ma c’è ancora tanto da giocare, non dobbiamo cullarci: le conclusioni le tireremo alla fine. Veniamo da risultati positivi, ma affronteremo una squadra forte e costruita per grandi obiettivi in un vero e proprio scontro diretto. Ci saranno diverse assenze importanti per noi come Sirri, Albertini e Tiritiello, qualcuno è acciaccato. Però questi ragazzi hanno dimostrato anche a Rieti, in situazione di emergenza senza Partipilo e Nordi, di poter fare risultato e che tutti sono validi". E sul mercato: "Cessioni eccellenti non ce ne saranno, gli undici cosiddetti titolari resteranno qui. Mentre arriverà almeno un rinforzo in avanti, dove manca qualcosa dopo le partenze di Sparacello e Anastasi. Un attaccante ed un centrocampista. A partire potrebbe essere solo qualcuno che sta trovando poco spazio”.