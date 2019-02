Fonte: tuttoc.com

Ai microfoni di Canale 85, il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì ribadisce l'importanza dello stadio "Giovanni Paolo II" per il futuro del club biancoazzurro lanciando l'allarme: "I lavori stanno andando avanti, ma, a mio avviso, stanno procedendo un po' lentamente rispetto alla tabella di marcia prevista al momento della venuta di Ghirelli. Si era parlato di fine marzo, ma, invece, con questo ritmo si andrà molto oltre. Una volta terminati i lavori, lo stadio avrà bisogno di ulteriori lavori, che porteranno via almeno altri due mesi. Se non ce la faremo entro fine marzo-metà aprile, sarà molto difficile poter completare l'iscrizione per quest'anno". Lo riporta tuttocalciopuglia.com.