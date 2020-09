Pres. Virtus Francavilla: "Oggi irriconoscibili nei primi 30'. Le voci su Perez? È un professionista"

Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, ha analizzato così la sconfitta per 3-2 contro il Bari in conferenza stampa: "Abbiamo fatto i primi trenta minuti da incubo, eravamo irriconoscibili - le parole riprese da Tuttocalciopuglia.com -. Poi abbiamo avuto una grande reazione, credo qualsiasi altra squadra sotto di tre gol avrebbe fatto fatica a reagire, rischiando la goleada; invece i ragazzi hanno reagito e sono stati bravi nel costruire tante occasioni da rete. Abbiamo fatto tanto possesso palla, ma di fronte avevamo la favorita alla vittoria finale. C'è amarezza per il risultato, ma sono soddisfatto della reazione"

Le voci di mercato su Perez?

"Noi siamo in un campionato professionistico, come tutti gli altri calciatori è un professionista. Al di là delle voci di mercato e a ciò che potrebbe accadere, lui deve sempre dare il massimo. Leonardo è stato uno dei migliori in campo. In questo periodo di mercato ci sono turbolenze: quando arrivano proposte e offerte i calciatori possono distrarsi, ma ho un gruppo di calciatori veri. Vedremo cosa accadrà. Noi vogliamo tenere tutti con noi, a meno che non ci siano proposte indecenti. Vedremo, cercheremo di resistere"

Un altro tassello a centrocampo?

"Potrebbero arrivare uno o due giocatori per completare a livello numeirico. Sicuramente qualcosa arriverà, abbiamo anche qualche uscita da fare".