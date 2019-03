Fonte: TuttoC.com

© foto di TuttoLegaPro.com

Il Pro Piacenza è stato ammesso al pre-concordato nella giornata di ieri, come riporta IlPiacenza.it. La società, entro 60 giorni, dovrà presentare un piano di rientro per saldare i creditori: la società sportiva, radiata dalla FIGC ed esclusa dalla Lega Pro, dovrà far fronte a richieste per una cifra che, secondo i colleghi piacentini, si aggirerebbe intorno ai 600mila euro e sarebbe da dividere tra 16 calciatori, assistiti dall’avvocato Francesco Macrì, e altri fornitori.