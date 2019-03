Ravenna, Foschi: "Domani proveremo a centrare la quarta vittoria di fila"

Fonte: TuttoC.com

Luciano Foschi, allenatore del Ravenna, come riportato da teleromagna24.it, ha dichiarato: "Il recupero degli indisponibili sarà una delle nostre priorità per le prossime settimane, domani saremo ai nostri minimi storici per quanto riguarda i giocatori da arruolare per una partita che presenta diverse insidie. Sappiamo di affrontare una squadra che si è risollevata nelle ultime giornate ma al tempo stesso anche l'Albinoleffe è consapevole di affrontare un Ravenna reduce da tre vittorie consecutive: proveremo a conquistare anche la quarta".