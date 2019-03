© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

William Jidayi, difensore del Ravenna, ha dichiarato il suo amore per la città romagnola ai microfoni di Zona Calcio: “Ravenna rappresenta una seconda casa per me. La mia carriera professionistica è partita proprio da questa piazza, pertanto ci sono stati tutti i presupposti per ritornare in questa splendida realtà. So bene che ho ancora qualche anno nel calcio professionistico, ma al momento non penso al futuro anche se vorrei concludere la mia carriera da calciatore con la maglia del Ravenna”.