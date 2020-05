Reggiana, Amadei: "Sorteggio per la B? Non so cosa decideranno, ma ci credo poco"

vedi letture

Come riferisce tuttoreggiana.com, in una recente intervista al Resto del Carlino, il patron della Reggiana Romano Amadei ha fatto il punto della situazione: "La Reggiana non deve temere, non sono mai andato via nelle difficoltà e ho sempre pagato i conti dappertutto. Andiamo verso una situazione grave di gestione tra mancati introiti e qualche sponsor che potrebbe non riuscire a contribuire, ma quando sarà il momento noi soci ci metteremo attorno a un tavolo e daremo continuità al progetto".

Sulla possibile ripresa del campionato: "Non so cosa decideranno, c'è troppa gente che parla. Peggio di così non poteva capitare alla Reggiana, visto che stavamo facendo bene e il distacco dalla vetta non era impossibile da colmare. Sorteggio per la B? Ci credo poco. A ogni modo non posso cambiare nulla in questa situazione".