© foto di Federico Gaetano

In questi ultimi giorni di mercato chiudersi un cerchio nella carriera di Andrea Costa, difensore centrale classe ‘86 che si è appena svincolato dal Benevento. Secondo Tuttoreggiana.com infatti il calciatore sarebbe pronto a tornare alla Reggiana, il club in cui è cresciuto e ha esordito fra i professionisti collezionando 18 presenze fra il 2003 e il 2005 prima di passare al Bologna. Ora, a distanza di oltre 14 anni, il giocatore potrebbe tornare per chiudere la propria carriera in granata facendo una scelta di cuore – e non di portafoglio – visto il budget a disposizione del club emiliano.