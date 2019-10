Reggiana implacabile: è l'unica imbattuta del Girone B

Fonte: viaemilianews.com

Nessuno, probabilmente neanche in casa Reggiana, si aspettava di essere al secondo posto con appena tre punti di ritardo dalla testa della classifica dopo nove giornate di campionato. Eppure la squadra di Massimiliano Alvini è lì, a un passo dalla vetta, imbattuta e con la seconda miglior difesa del Girone. Non male per una squadra ripescata, passata da un cambio societario (l'arrivo di Romano Amadei col fido Doriano Tosi dalla vicina Modena), e che ha completato l'attacco solo pochi giorni fa con l'arrivo di Fran Brodic.

La vittoria in rimonta contro il Vicenza è stato l'ennesimo colpo di un inizio fantastico degli emiliani: cinque successi, quattro pareggi in nove gare, 17 reti all'attivo e appena 6 subite (meglio solo la capolista Padova con 5). I granata stanno facendo meglio anche delle più quotate Piacenza e Carpi, ferme a quota 17, ma anche delle altre due emiliane arrivate dalla Serie D come Modena e Cesena ferma a 10 punti dopo nove gare.