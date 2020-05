Reggiana vs Covid: un'ambulanza per la città. Ghirelli: "E' come il pulmino della C"

La Reggiana in campo contro il Covid-19.

A pochi giorni dal lancio dell’iniziativa promossa congiuntamente con il Banco Bpm , si è svolto, nella Sala Rossa del comune di Reggio Emilia, un incontro che – nel rispetto dei protocolli sanitaria - ha visto protagonisti i rappresentanti degli entri promotori della raccolta fondi: il presidente del club Luca Quintavalli e l'Ad Mauro Carretti, il direttore territoriale Emilia Adriatica di Banco Bpm Stefano Bolis e il presidente della Croce Verde di Reggio Emilia Rolando Landini.

#insiemeStraordinari è il nome della nuova raccolta fondi presentata, che come obiettivo ha quello di raggiungere la somma di 110mila euro per poter acquistare un mezzo di soccorso messo a disposizione dei presidi Ospedalieri della Città di Reggio Emilia: un'ambulanza che sarà attrezzata per far fronte all'emergenza attuale, ma che rappresenterà anche in futuro un bene prezioso per la comunità reggiana. “Ogni iniziativa volta a rafforzare la sanità pubblica è un'iniziativa che ha e avrà il sostengo dell'Amministrazione comunale. Ringrazio dunque gli ideatori e i partner di questo crowdfunding perché mai come in questi mesi è stato ribadito, agli occhi di tutti, quanto il diritto alla salute e il diritto alla vita debbano essere prioritari nell'agenda di ognuno di noi, tanto quando agisce in ambito pubblico, quanto in ambito privato”, le parole del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi.

A fare eco al primo cittadino, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che ha partecipato alla conferenza in collegamento video da Roma: “In un momento così difficile per l’Italia e per il mondo il cuore bello della gente batte con straordinaria generosità, un modo tangibile per combattere il maledetto virus, per agire. Aver pensato a una ambulanza mi ricorda il pulmino della Serie C ed è un’idea geniale e socialmente utile. Così il pulmino è sicuro per i ragazzi, così l’ambulanza porta sollievo con moderne tecnologie di sanificazione. Noi stiamo con il Presidente Quintavalli, all’avanguardia nei gesti di solidarietà. La Città di Reggio Emilia risponderà con slancio perché è il calcio che fa bene al Paese”.

Conclude il presidente Luca Quintavalli: “Penso che abbiamo meritato la vittoria in campo, ottenuta giornata dopo giornata, con fatica e impegno in una stagione calcistica a dir poco spettacolare… un vero e proprio “miracolo sportivo. Oggi la nostra sfida è a favore di Reggio Emilia, della nostra gente e dei nostri colori. Noi siamo questi: uniti in campo e fuori, un tutt’uno con la città. INSIEME SIAMO STRAORDINARI”.