Reggina, Bianchi: "Mai come quest'anno giusta la promozione delle prime tre di Serie C"

Nicolò Bianchi, centrocampista, della Reggina, si è raccontato dalle colonne del Corriere dello Sport dal suo isolamento domiciliare a Reggio Calabria: “Il contratto in scadenza? Spero moltissimo di rimanere. Voglio la mia prima serie B con questa maglia. Sarei onorato di essere ancora con questo gruppo e queste persone. Ma dipende da molte cose, io comunque mi vedo ancora in amaranto”.

Sulla ripresa del campionato, poi, ha detto: “ Ci spero molto. Ma tanta gente muore e ciò provoca grande dolore. La promozione delle prime tre anche senza chiudere la stagione? Mai come in questa stagione tre squadre in fuga con un significativo margine di vantaggio. Ciò potrebbe aiutare a trovare una buona soluzione. A noi starebbe bene. Ma, ripeto, vorremmo chiudere il campionato tornando in campo con ogni garanzia. Ciò vorrà dire aver battuto il virus”.