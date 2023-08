ufficiale Cesena, ceduto a titolo definitivo Nicolò Bianchi al Padova

vedi letture

Serie C

Oggi alle 18:02 Serie C

Il Cesena FC comunica di aver perfezionato nella giornata di oggi il trasferimento a titolo definitivo di Nicolò Bianchi al Calcio Padova. Il centrocampista classe 1992 era arrivato alla corte dei bianconeri la scorsa estate e ha collezionato 34 presenze in queste due stagioni (32 in campionato e due in Coppa Italia contro Virtus Entella e Bologna).

Il giocatore, si apprende dal comunicato del club biancoscudato, ha sottoscritto un contratto di durata biennale, con scadenza il 30 giugno 2025.