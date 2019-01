Il neo presidente della Reggina Luca Gallo ha intenzione di presentarsi alla piazza con un grande colpo in attacco. Emanuele Calaiò del Parma, Allan Baclet del Cosenza e Abdou Doumbia del Lecce sono i tre nomi caldi sulla lista del ds Taibi secondo quanto rivela Tuttoc.com. Se i primi due sembrano obiettivi difficili (il primo ha rifiutato già tre proposte dalla Serie C, il secondo difficilmente sarà ceduto dai rossoblù), il terzo potrebbe essere il nome giusto per rinforzare l’attacco calabrese nonostante la concorrenza serrata. Sul franco-maliano è forte l’interesse del Pisa, che sembrava aver chiuso l’affare nei giorni scorsi, e sopratutto del Livorno dove Doumbia ha già giocato nella passata stagione contribuendo alla promozione in Serie B.