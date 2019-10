Reggina, Denis: "Qui per essere protagonista: c'è un ambiente speciale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo un avvio di stagione segnato da un problema al polpaccio sinistro, per German Denis, con la maglia della Reggina, c'è stata la svolta, una serie di gol che hanno contribuito al primo posto del club. Di tutto questo, El Tanque ha parlato in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Non mi aspettavo un’accoglienza del genere. I calabresi assomigliano agli argentini: lo stesso calore, lo stesso attaccamento alla squadra. Contento di aver ripagato in parte il loro entusiasmo. A Reggio c’è un ambiente speciale, mi è stato proposto un progetto biennale e io voglio essere protagonista: comunque il gruppo è forte, competitivo, formato da giovani e gente esperta. Il presidente vuole portare la Reggina dove merita, ha grandi idee, sono fiducioso".

In C dopo Cesena, 16 anni fa: "Questo è un campionato di alto livello con squadre importanti come Bari, Catania e Avellino. E sono cambiato io: a Cesena ero giovane, forse non ero pronto per il calcio italiano".