Reggina, Gallo: "Toscano confermato anche per il prossimo anno, anche in caso di B"

Il presidente della Reggina Luca Gallo è intervenuto nella chat ufficiale con i tifosi, svelando in anticipo una piccola nota di quello che sarà il futuro di mister Domenico Toscano, indipendentemente da quello che sarà il futuro. Queste le sue parole, riprese da tuttoreggina.com: "Mister Toscano è stato insieme a Taibi il primo fautore della possibile promozione in serie B. Dal punto di vista tecnico sono da ringraziare entrambi. E' tutto merito di Toscano se la Reggina è prima in classifica, gioca come gioca e ha avuto un rendimento così esaltante. Impossibile non confermare Toscano anche il prossimo anno, anche in caso di B: a meno che lui non ci dica di voler andare via... Mimmo Toscano è una brava persona e una persona seria".