© foto di Andrea Rosito

Il presidente della Reggina Luca Gallo ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine alla cena di Natale del club amaranto. Ecco quanto evidenziato dal portale sport.strill.it: “Quando sono arrivato allo stadio mi hanno chiesto di vincere. Da quel momento sono entrato in una bolla. Non mi era mai successo. Io vincerò con la Reggina. Vinceremo la Serie C e poi la Serie B. Lo farò al primo anno, anche se mi dicevano che sarebbe stato difficile. Chi non corre per la Reggina e non ci crede non può stare con noi, non può avere quella curva".