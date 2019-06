Reggina, passi avanti per il centrocampista Sounas

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Giuseppe Scialla

Dimitrios Sounas, centrocampista centrale greco, che nell’ultima stagione era al Monopoli, si sta avvicinando sempre più alla Reggina. Per il giocatore, che ha segnato 1 gol e fornito 7 assist in 24 partite, la trattativa con il club calabrese sta andando avanti e si registrano passi in avanti a riguardo di un suo approdo in Calabria.