Reggina, Toscano: "I ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile"

© foto di Andrea Rosito

Domenico Toscano, allenatore della Reggina, si gode un'altra vittoria della sua squadra, che sta conducendo in solitaria il gruppo di C di Serie C. Ecco le sue dichiarazioni in sala stampa dopo il successo contro il Teramo, riprese da TuttoReggina: "La squadra ha saputo soffrire, abbiamo fatto due gol di ottima fattura, poi nel finale potevamo fare meglio su qualche ripartenza. Siamo stati bravi a chiudere e vincere una gara al cospetto di una squadra di livello. Abbiamo collezionato sin qui numeri straordinari, questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile. Non mi sorprendono perché li vedo ogni giorno allenarsi e si impegnano quotidianamente. Questa squadra è diventata forte, ha iniziato piano piano a credere nelle proprie potenzialità. Loro sono stati bravi a cementarsi e a fare gruppo, non pensare individualmente. Chi entra si mette a disposizione".