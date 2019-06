Reggina, Toscano: "Sarà percorso duro. Lavoriamo senza frenesia"

© foto di Simone Venezia

Domenico Toscano, nuovo allenatore della Reggina, si è presentato in Calabria in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da TuttoC.com: "Ritrovo tanta gente con la quale sono rimasto legato per momenti particolari. La lunghezza della trattativa? Ci sono situazioni facili e meno facili, e il secondo caso era il mio. Ringrazio i direttori e la società di avermi aspettato e di aver creduto in questa operazione. Sapevano dopo la stretta di mano che, liberatomi dalla Feralpi, non avrei preso in considerazione altre proposte. Il mio desiderio era tornare a Reggio Calabria. Sarà un percorso duro, ripartiamo dal settimo posto. Dobbiamo essere bravi a scalare queste posizioni attraverso il lavoro. Non dobbiamo avere frenesia nell'avere la squadra. Bisogna invece avere le idee chiare. Le valutazioni tecniche ancora dobbiamo farle, sceglieremo prima gli uomini e poi i professionisti. Ci vogliono persone che hanno volontà di lasciare un segno a Reggio Calabria, indipendentemente da vittorie e sconfitte. Dobbiamo ripartire da quel pubblico visto col Monopoli, e sta a noi confermarlo. Perché vedere quell'entusiasmo è stato incredibile. Non devo sbagliare nella scelta degli uomini, solo così potremmo cucirci addosso il vestito giusto per toglierci delle soddisfazioni".