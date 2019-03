Renate, Diana: "Fuori casa giochiamo meglio per via del campo"

Solo 0-0 per il Renate che non è andato oltre il pareggio in casa del Gubbio. In conferenza stampa mister Aimo Diana ha detto: "Fuori casa probabilmente ci esprimiamo meglio perché ci sono campi migliori del nostro: è chiaro che non deve essere questo un alibi, ma noi abbiamo giocatori tecnici, e questo incide. Poi si può sempre vincere o perdere, ma chiaro che conta anche il terreno: contro l'Albinoleffe abbiamo fatto fatica a proporre del calcio, abbiamo tante defezioni e dobbiamo giocare più palla a terra. Come fatto oggi, anche se volevamo uscire da Gubbio con i tre punti. I ragazzi anche oggi hanno fatto quello che gli avevo chiesto, in 20 gare abbiamo fatto 25 punti, e questo è buono, anche se per ora la classifica non si muoverà granchè".