Renate, Magoni: "Bilancio positivo. E col Monza non partiamo battuti"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Secondo posto in classifica dopo undici giornate e miglior difesa del Girone A, insieme al Monza, per altro prossimo avversario. Di tutto questo, ai microfoni di tuttoc.com, ha parlato il Ds del Renate Oscar Magoni: "Venivamo da una salvezza all'ultima giornata, in estate abbiamo cambiato 18 giocatori: nemmeno noi ci aspettavamo una partenza così importante. E' stato fatto un buon lavoro anche in Coppa Italia, dove abbiamo passato il primo turno. Siamo soddisfatti, in undici partite abbiamo sbagliato soltanto il secondo tempo contro la Juventus U23, nel quale abbiamo fatto errori abbastanza strani per quelle che sono le nostre caratteristiche. Al momento il bilancio è sicuramente positivo, siamo convinti e consapevoli del lavoro svolto da mister, staff e giocatori".

E andando alla gara di sabato: "Confido nei miei giocatori e nella nostra forza. Naturalmente ci sarà da soffrire, dovremo anche avere un pizzico di fortuna ma penso che non partiamo battuti. Sono curioso di vedere come si comporteranno i nostri ragazzi. Ho grande fiducia".