Ufficiale Renate, ribaltone in panchina: esonerato Colombo, torna Pavanel

Ancora un ribaltone in panchina in Serie C. Stavolta è il Renate a cambiare guida tecnica: "A.C. Renate Srl comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Alberto Colombo. Al Mister va un sentito ringraziamento per la professionalità e l'impegno dimostrati quotidianamente in questi mesi alla guida dei nerazzurri, oltre ai migliori auguri per un futuro personale e professionale ricco di soddisfazioni e successi.

Contestualmente, si informa che a partire dalla seduta di allenamento di domani, Mister Massimo Pavanel tornerà alla guida delle pantere per le ultime cinque gare di stagione regolare". La decisione è arrivata dopo il ko per 3-0 contro l'Arzignano.