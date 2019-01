© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Colpo in attacco per il Rieti. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, la formazione laziale sarebbe prossima a Iacopo Cernigoi del Pisa, che non arriverebbe però nel Lazio direttamente dalla compagine toscana: probabilmente sarà infatti la Salernitana ad aggiudicarsi il classe '95, per poi girarlo in prestito alla squadra amaranto-celeste.