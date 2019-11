© foto di Federico Gaetano

L’ex tecnico del Rieti Ricardo Chéu intervistato da Tuttoc.com ha parlato della situazione in casa del club laziale dicendosi dalla parte dei calciatori, in parte da lui allenati nella passata stagione: “I calciatori sono professionisti, non vivendo situazioni semplici è normale che pensino prima alla famiglia. Per me questo sciopero è giusto, devono tutelare la loro professionalità. Il calcio è il loro lavoro, non sono amatori, ma persone eccezionali che non meritano questa situazione. Invece di andare via come altri, hanno deciso di rimanere perché legati a questa maglia. - continua Chéu parlando dei tifosi - Vivono una situazione drammatica, hanno mantenuto la Serie C l'anno scorso, adesso invece potrebbero perderla”.