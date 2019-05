Rieti, messaggi di stima per il mago Capuano

© foto di Giuseppe Scialla

A prescindere da quello che sarà il suo futuro professionale, a Rieti ha lasciato un vuoto incolmabile. Tifosi, società, calciatori e addetti ai lavori hanno sperato fino alla fine potesse restare per vivere un'altra stagione da protagonisti, logica continuità di un girone di ritorno sorprendente per risultati, applicazione e sapienza tattica. Ezio Capuano si gode il momento e aspetta un'opportunità ancora più prestigiosa pur molto legato alla proprietà che gli ha permesso di ripartire dopo la beffa di San Benedetto. In queste ore il trainer salernitano ha ricevuto molti messaggi di affetto, tra questi anche quello dell'amministratore delegato Pierluigi Di Santo. Poche parole, ma toccanti. Un pensiero commosso e sincero. Meritato riconoscimento per un allenatore a cui spetterebbe davvero la chance in categorie superiori.