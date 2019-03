Rimini, Grassi: "All'inizio abbiamo sopravvalutato la rosa della Serie D"

© foto di Angelo Palmas

Lunga conferenza stampa del presidente del Rimini Giorgio Grassi nella giornata odierna per fare il punto della situazione e tracciare i programmi futuri: “La società sta bene e non ci sono problemi di cui raccontare, son più determinati di prima ad andare avanti.Questo primo anno è stato un incubo. Nelle nazioni calcisticamente più evolute come Spagna, Inghilterra, Francia, Germania e non ricordo l’altra, quasi 200 milioni vanno ripartiti tra la B e la C. A noi arriva circa il 4%. Dovrei parlarne a lungo. Anche l’Imolese non aveva fatto la C e ha fatto meglio di noi, Rieti ha 25 punti ed è una neopromossa, la Reggina era già fallita poi ha fatto una squadra da play off grazie a un magnate. Abbiamo fatto errori, il primo una sopravvalutazione dell’organico che ha fatto la D. Abbiamo sbagliato perché abbiamo preso troppi giocatori da valorizzare, fosse andata bene anche con uno solo di loro adesso non parleremmo così. Di tutti i rischi che ci siamo presi, la percentuale di successo è stata bassa. - continua Grassi come riporta Tuttoc.com - Sono molto molto contento di quello che Martini ha fatto in queste partite. Finalmente la squadra ha un volto e gioca bene, subiamo poco anche se segniamo poco.Per la scelta di Martini, per come la squadra si allena, per come la squadra si allena, per le ricostruzioni dei dati, penso che Martini sia di qualità eccelsa per quello che riguarda la motivazione. Se facciamo il raffronto tra punti fatti e prestazioni, si può dire che il girone di ritorno è un altro campionato e in questo campionato nel nostro girone non ci sono penalizzazioni e le squadre si sono iper-rafforzate, il campionato è livellato. Noi siamo a metà delle 10 squadre di seconda fascia che vanno dai 35 ai 29 punti. Io vi stupirò, ma il bilancio di questo primo anno è lusinghiero anche se abbiamo una squadra poco attrezzata per la guerra".