© foto di Angelo Palmas

Il presidente del Rimini Giorgio Grassi ha parlato a margine dell’assemblea di Lega Pro della gestione Ghirelli e della complicata annata di Serie C: “Diciamo che non è un bilancio negativo, visto il pochissimo tempo a disposizione. E' un presidente che si sta impegnando molto e sta cercando di individuare le situazioni critiche. Mi auguro che le riforme non vengano solo proposte, ma attuate nel più breve tempo possibile. - continua Grassi a Tuttoc.com soffermandosi sulla lotta salvezza - Siamo ultimi in classifica e la cosa mi fa un po' vergognare: non è una cosa bella, ma abbiamo ancora tre partite e ce la giocheremo fino in fondo. Credo ci sia poco da aggiungere a quanto già detto. Noi siamo ultimi a 34 punti e negli altri gironi saremmo salvi, c'è stato uno squilibrio oggettivo dal punto di vista delle società partecipanti. Ma noi ci stiamo divertendo di più".