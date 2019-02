© foto di Federico Gaetano

Finisce in parità la sfida fra Rimini e Ternana, gara sospesa al 20° del primo tempo a causa della nebbia lo scorso 30 dicembre. A passare in vantaggio, rischiando di aggravare la crisi degli avversari, sono stati i romagnoli che con Candido che realizza un calcio di rigore conquistato sa Arlotti. A cinque dalla fine arriva però il pari degli umbri firmato da Diakitè bravo a svettare più in alto di tutti in area di rigore. Con questo pareggio le due squadre restano in zona play out.