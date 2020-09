Samb al secondo ko, Serafino: "Non sono preoccupato. Serve più equilibrio"

vedi letture

Prima la sconfitta contro l'Alessandria in Coppa Italia, poi quella alla prima giornata di campionato contro il Carpi. Non è stato, dunque, dei più felici l'avvio di stagione della Sambenedettese di Paolo Montero. Avvio sul quale si espresso anche il presidente del club marchigiano Domenico Serafino dalle colonne di TuttoSamb: “Avremmo voluto esordire in campionato diversamente: l’espulsione dubbia ha condizionato la gara, D’Ambrosio ha colpito la palla, altrimenti difficilmente la sfera avrebbe potuto prendere quella traiettoria. Resta comunque l’espulsione che accettiamo. Giocare in dieci ci ha condizionato pesantemente soprattutto perché abbiamo fatto una preparazione per essere al top della forma più avanti. Preoccupato? No, il campo era davvero in pessime condizioni, il Carpi più in forma. Certo non prenderemo sottogamba questo segnale e saremo pronti ad intervenire se ce ne sarà bisogno ma da qui a perdere la calma ce ne passa. Quello che vorrei è che la Samb imparasse ad essere più equilibrata e serena, così tutto sarà più facile”.