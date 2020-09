Samb, Serafino: "I troppi gol incassati? Sicuro che Montero troverà una soluzione"

Ospite delle colonne del Corriere Adriatico Domenico Serafino, presidente della Sambenedettese, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'eliminazione rimediata in Coppa Italia per mano dell'Alessandria: “Se siamo più accorti nella fase difensiva e miglioriamo sotto questo aspetto potremmo fare cose importanti. Non sono preoccupato sul fatto che prendiamo molti gol, credo che Montero troverà gli accorgimenti giusti per rimettere le cose a posto e sta lavorando molto per porre rimedio. [...] Abbiamo fatto una preparazione atletica volta ad avere una forma ottimale nel corso di tutta la stagione e quindi non avremo una partenza sprint. Consideriamo anche che ad Alessandria avevamo alcune assenze di rilievo, detto questo la Samb ha disputato una buona gara”.