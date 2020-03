Sambenedettese, Fedeli: "A questo punto penso che la stagione sia proprio finita qua”

In una recente intervista al Resto del Carlino, il presidente della Sambenedettese Franco Fedeli, come riferisce tuttosamb.it, ha detto la sua sul futuro del campionato di Serie C: "Non credo il campionato di Serie C possa ripartire dopo il 3 aprile, temo che purtroppo la crisi e l’emergenza non si fermerà nel breve periodo. Ovviamente spero di sbagliarmi, ma a questo punto penso che la stagione sia proprio finita qua”.