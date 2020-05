Sambenedettese, Fusco: "Se la Serie C ha votato per lo stop qualcosa vorrà pur dire"

vedi letture

Il direttore sportivo della Sambenedettese Pietro Fusco ai microfoni di Gazzettarossoblu.it ha parlato del Consiglio Federale che si terrà nella giornata di oggi: “C'è tanta carne al fuoco e si dovrà decidere per forza su alcuni tempi perché non si può procrastinare a lungo. La Serie C si è espressa in maniera compatta per lo stop e questo qualcosa vorrà dire. - continua Fusco – Per quanto riguarda la quarta promossa magari si potrebbe far valere il merito sportivo facendo un play off ristretto tra le seconde. Ma dipenderà anche dalla volontà delle squadre e dalla loro capacità economica”.