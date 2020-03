Sambenedettese, Gelonese: "Ora non ha senso riniziare i lavori o gli allenamenti"

Come riferisce gazzettarossoblu.it, nel corso di una video intervista il centrocampista della Sambenedettese Luca Gelonese, ha parlato del momento attuale: "So che venerdì ci sarà questa riunione tra le società e la Lega Pro, spero che trovino una soluzione il prima possibile. Finchè durerà questa emergenza non ha senso ricominciare con i lavoro o ad allenarsi perché la cosa più importante è tutelare la salute di tutti, anche se la speranza è quella di tornare presto alla normalità. La quarantena è dura: ci sono persone che devono mandare avanti le famiglie senza uno stipendio e sicuramente non è una situazione facile".