Scala: "Bari non è una ruota di scorta. Chi viene qui sposa un progetto"

Il direttore sportivo del Bari Matteo Scala ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul mercato invernale lanciando anche qualche frecciatina: “Siamo contenti di quanto fatto, Vivarini voleva 22 calciatori e abbiamo cercato di seguire le sue indicazioni cedendo i giocatori con caratteristiche non adatte alla sua idea di gioco e riempiendo le caselle con altri funzionali al progetto. Sono arrivati calciatori importanti come Laribi, che era all’Hellas lo scorso anno, ma anche Ciofani, Maita, Pinto e Costantino che hanno caratteristiche diverse dai giocatori che avevamo e che completano i nostri reparti. Costantino è stata una scelta ponderata per non romprere l’equilibrio e l’idillio creatosi fra Antenucci e Simeri, è un giocatore che conosco da tempo e che volevo anche al Carpi. Per lui Bari è come il Real Madrid e si sta giocando una grande occasione con noi. I mancati arrivi? Il Bari non è la seconda scelta di nessuno, nè la ruota di scorta di nessuno. Quando abbiamo capito che alcuni volevano venire solo per soldi o senza motivazioni abbiamo preferito lasciar perdere. Bisogna sposare la causa ed il progetto per far parte di questo gruppo, non perché non ti vuole nessuno in Serie B. - conclude Scala parlando dei rinnovi come riporta Tuttobari.com - Bianco e Hamlili hanno rinnovato fino al 2022, con Simeri vogliamo fissare un appuntamento perché si sta impegnando e sta dimostrando attaccamento e forza di volontà incredibili. Alcuni club di Serie B lo hanno chiesto, ma ho sempre rifiutato perché sapevo che doveva trovare solo la scintilla giusta per esplodere”.