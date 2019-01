© foto di Federico Gaetano

Si sono chiuse pochi istanti fa le gare delle 14.30 di Serie C per quanto riguarda i Gironi A e C. Ecco i risultati:

GIRONE A

Carrarese-Lucchese 3-1

Cuneo-Juventus U23 2-1

Olbia-Virtus Entella 2-1

Piacenza-Gozzano 2-1

GIRONE C

Paganese-Siracusa 1-1

Rieti-Virtus Francavilla 0-2