© foto di Alex Zambroni

Il Modena vince il derby contro il Ravenna e sale a quota 29 in campionato agganciando momentaneamente la Feralpisalò al settimo posto. Continua invece il momento no dei romagnoli che restano fermi a 18 punti a +2 dalla zona play out. Il derby si decide nella ripresa con Spagnoli che spezza l’equilibrio al 48° grazie a un colpo di testa su cross dalla destra, al 63° arriva poi il raddoppio con ancora uno stacco vincente, questa volta di Zaro, in area di rigore.