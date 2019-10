© foto di Federico Gaetano

Nel recupero della seconda giornata del Girone C di Serie C il Teramo torna alla vittoria dopo quattro giornate regolando per 2-0 la Sicula Leonzio e lasciando così la zona rossa della classifica. Il gol del vantaggio arriva al 43° grazie a un colpo di testa del fantasista Bombagi; il raddoppio invece arriva mezzora dopo (al minuto 73) con il numero 19 biancorosso ancora protagonista nel servire l’assist per Magnaghi che batte Nordi con un preciso diagonale.