Serie C, Catania-Casertana si giocherà a porte chiuse. La nota ufficiale

© foto di Giuseppe Scialla

Nel pomeriggio odierno alla Casertana FC è stata notificato il provvedimento del Prefetto di Catania che ha disposto la disputa a porte chiuse della sfida Catania-Casertana in programma allo stadio 'Massimino' di Catania domenica 24 novembre alle ore 15.

La disputa del match in assenza di pubblico è stata disposta con la seguente motivazione: "Vista la nota della Questura del 10 novembre 2019 che ha evidenziato le difficoltà della Società Calcio Catania a predisporre un servizio di stewarding conforme alla vigente normativa in materia" e "vista la nota della Questura dell'11 novembre 2019 con cui è stato evidenziato che tra le grande ultras delle contrapposte tifoserie del Catania e della Casertana persiste un'acerrima e storica rivalità, sfociata anche di recente in azioni violente".