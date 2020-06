Serie C, come cambiano le classifiche con l'algoritmo. Ma nel C potrebbe non essere applicato

L'algoritmo previsto dalla FIGC in caso di stop definitivo dei campionati potrebbe cambiare il volto dei Gironi A e B della Serie C, mentre potrebbe non venire applicato in quello C visto che al momento tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di gare. L'algoritmo infatti sarà applicato solo per classifiche disomogenee come nei due gironi nordici, mentre non avrebbe senso – e non cambierebbe di una virgola la classifica – in quello meridionale almeno allo stato attuale dello cose (discorso ben diverso sarebbe se si riprendesse a giocare e poi ci si fermasse nuovamente). A stilare le nuove classifiche dei due gironi sono i colleghi di TuttoC.com che spiegano come nel Girone A la classifica in alto vedrebbe solo l'avvicendamento fra Novara e Albinoleffe al settimo posto (ora occupato dai lombardi), mentre la Pro Patria sorpasserebbe Pistoiese e Como all'undicesimo posto che potrebbe dare l'accesso ai play off in caso di vittoria della Juventus U23 in Coppa Italia Serie C. Nel girone B invece la Reggiana sarebbe seconda alle spalle del Vicenza con il Carpi terzo per una questione di decimali (77,26 contro 77,12) mentre il Padova supererebbe la Feralpisalò al quinto posto. Balzo avanti anche per la Sambenedettese che supererebbe la Fermana e avrebbe il pass per i play off.

Queste le classifiche, ipotetiche. Qualora venisse applicato l'algoritmo ai due gironi nordici:

Girone A

Monza 86.75

Carrarese 62.02

Renate 59.27

Pontedera 57.27

Robur Siena 55.55

Alessandria 54.89

Novara 54.34

AlbinoLeffe 53.97

Arezzo 51.59

Juventus U23 48.74

Pro Patria 45.49

Pistoiese 45.16

Como 44.99

Pro Vercelli 43.93

Lecco 38.61

Pergolettese 35.92

Giana Erminio 35.08

Olbia 32.18

Pianese 32.17

Gozzano 28.41

Girone B

Vicenza 86,48

Reggiana 77,26

Carpi 77,18

SudTirol 68,42

Padova 64,43

Feralpisalò 63,43

Piacenza 59,96

Triestina 55,89

Modena 55,11

Sambenedettese 47,4

Fermana 45,31

Virtus Verona 43,92

Cesena 40,48

Gubbio 38,44

Vis Pesaro 37,75

Ravenna 35,86

Imolese 30,77

Union ArzignanoChiampo 30,68

Fano Alma Juventus 27,37

Rimini 26,39