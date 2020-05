Serie C, con le decisioni di oggi Carpi quarta promossa: media punti più alta di Bari e Reggiana

Se le decisioni prese oggi in assemblea di Lega Pro saranno confermate dal prossimo Consiglio Federale, sarà il Carpi la squadra quarta promossa in Serie B, dopo Monza, Vicenza e Reggina. Gli emiliani, al momento terzi nel girone B, vantano infatti una miglior media punti rispetto a Reggiana e Bari: il Carpi ne ha ottenuti 53 in 26 gare (media 2,038), contro i 55 in 27 della Reggiana (media 2,037) e i 60 in 30 del Bari (media 2). Molto più staccata la Carrarese, seconda nel Girone A ma con 45 punti in 27 gare.

Ecco la classifica ponderata

Carpi 61,15384615

Reggiana 61,111111

Bari 60